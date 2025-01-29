Türkiye küresel ve bölgesel güç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti. Kabule katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zvizdic'le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Zvizdic, "Türkiye Cumhuriyeti, hem global hem bölgesel düzeyde güçlü bir ülke olarak Batı Balkanlar'da, özellikle de Bosna Hersek'te önemli rol oynayacaktır. Global ve bölgesel değişikliklerin yaşandığı bir dönemde Bosna Hersek'e destek verdiği için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ediyoruz" dedi. Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den kalıcı olarak göç ettirilmesine dair sözleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Zvizdic, "İnsanların bir yerden başka bir yere gönderilmesi ve sürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu ahlaka ve uluslararası hukuka aykırıdır" diye konuştu. Kurtulmuş da "Balkan vizyonu" ile Türkiye'nin, Balkan ülkeleriyle işbirliğinin artırılması için her türlü imkânı seferber ettiğini söyledi.