Tutuklu Ümit Özdağ’dan lamba talebi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir haftadır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özdağ, bugün kuruma bir yazı yazarak lamba istedi.

"SAVUNMAM İÇİN YAZMA ÇALIŞMALARI YAPIYORUM"

Özdağ, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazdığı yazıda talebini şu cümlelerle ifade etti: "Savunmam için akşam saatlerinden gece karanlığa kadar okuma ve yazma çalışmaları yapıyorum. Odadaki ışıklandırma ne yazık ki akşam ve gece saatleri için yeterli değil. Çalışmalarımı sürdürebilmek için bir masa üstü veya ayaklı çalışma lambasına ihtiyacım var. Eğer kurum kantininde mevcut ise kantinden, yoksa dışarıdan ücreti tarafım tarafından ödenmek üzere alınmasını arz ederim. Bu mümkün değil ise avukatım tarafından temin edilerek yönetiminize teslim edilmesine izin verilmesini arz ederim"