Bakan Kurum: Malatya Gelinciktepe’de 2 bin 175 konutun inşasını tamamladık

Bakan Kurum, Malatya'da yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Malatya'mızda evlerimiz en güzelinden en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 cami ihalesinin yapıldığı ve bugüne kadar toplam 2 bin 175 konutun tamamlandığı kaydedildi
Malatya'mızda evlerimiz TOKİ ile en güzelinden en iyisinden.— Murat KURUM (@murat_kurum) January 30, 2025
Gelinciktepe bölgesinde 8️⃣ bin 9️⃣1️⃣4️⃣ konutumuzun 2️⃣ bin 1️⃣7️⃣5️⃣'ini tamamladık.
Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor.#AsrınBirlikteliği pic.twitter.com/OmNSTBNmLc