Bakan Tekin’den özel okullara fahiş fiyat uyarısı: Çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz...

"SİZLERİ FETÖ VESAYETİNDEN KURTARMIŞ OLDUK"

Bakan Tekin, 2002'de 2 bin 395 özel okul içerisinde FETÖ'nün sayıca az da olsa sektörü domine eden bir yapısı olduğunu belirterek, "Bence burada teşekkürü hak ettiğimiz bir başka konu da sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk, bu da önemli bir adımdı." dedi.

Hem kişisel olarak hem de bakanlığın ilgili yöneticileri olarak özel okullarla sürekli istişare halinde olmayı önemsediklerini aktaran Tekin, bu istişareyi sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bakanlığın ve özel okulların kamu hizmeti yürüttüğünü vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sizden farklı olarak hem hizmeti veren taraftayız hem de hizmetle ilgili bir anlamda regülasyon yapma ve düzenleme-denetleme yetkisi olan pozisyondayız. Biz ikisini de yaptığımız için biraz daha sizinle bu anlamda farklıyız. Dolayısıyla bu işbirliğini devam ettireceğiz, burada hiçbir endişeniz olmasın. Hatta şu an gündemimizde yok ama müsteşarlık dönemimizde özel öğretim kurumlarını genel müdürlük içerisinde sektör temsilcilerinin olduğu bir başkanlığa dönüştürebilir miyiz, yani hiyerarşik yapı içerisinde statüsünün bir başkanlık içerisinde özel öğretim kurumlarının temsilcilerinin olduğu bir yapıya dönüştürebilir miyiz diye de bir çabamız vardı, şimdi gündemimizde yok ama bu kadar sizi sürecin içerisinde görmek istiyoruz. Bunu sizin için değil, kendimiz için istiyoruz. Yani işimizi kolay ve doğru yapmak için istiyoruz. Eğitim sektörü çok dinamik bir sektör, sürekli revizyonlar yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu işbirliğini kurumsal hale getirmek bizi de mutlu eder."