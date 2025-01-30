Beşiktaş’ta işçilerin maaş eylemi

Beşiktaş Beleyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması işçileri vurdu. Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aralarında Bilginay Temizlik A.Ş'nin de bulunduğu şirketlerin sahibi Aziz İhsan Aktaş'ın 'Rüşvet karşılığı ihale alma' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanması sonrasında Beşiktaş Belediyesi taşeron işçileri aralık ayı maaşlarını alamadı. Maaşlarını alamayan Bilginay Temizlik A.Ş'ye ait taşeron işçiler Ortaköy Garajı'nda eylem yapmaya başladı. 24 bin TL'lik maaşlarını alamayan işçiler maaşlarının akıbeti hakkında ne belediyeden ne de şirketten bir bilgi alamadıklarını belirttiler.