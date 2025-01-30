Bolu Belediyesi’nde yeni skandal: Belediye değil aile şirketi

Bolu Belediyesi'ndeki nepotizm (akraba kayırmacılığı) skandalı büyüyor. Kartalkaya'da 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı. Ancak skandalın bununla sınırlı kalmadığı anlaşıldı. Gülener'in eşi Gülten Gülener'in de yüzde yüz hissesi Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı belirlendi.Ayrıca, Sedat Gülener ve eşi Gülten Gülener'in, Bolu Belediyesi'ne ait otobüs ihalesinde karşılıklı sözleşme imzaladıkları ileri sürüldü.