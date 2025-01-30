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Giriş Tarihi: 30.1.2025

Bolu Belediyesi’nde yeni skandal: Belediye değil aile şirketi

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Bolu Belediyesi’nde yeni skandal: Belediye değil aile şirketi
Bolu Belediyesi'ndeki nepotizm (akraba kayırmacılığı) skandalı büyüyor. Kartalkaya'da 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı. Ancak skandalın bununla sınırlı kalmadığı anlaşıldı. Gülener'in eşi Gülten Gülener'in de yüzde yüz hissesi Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı belirlendi.

BURAM BURAM NEPOTİZM
Ayrıca, Sedat Gülener ve eşi Gülten Gülener'in, Bolu Belediyesi'ne ait otobüs ihalesinde karşılıklı sözleşme imzaladıkları ileri sürüldü.
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Bolu Belediyesi’nde yeni skandal: Belediye değil aile şirketi
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