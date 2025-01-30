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Giriş Tarihi: 30.1.2025

Denetim yetkilisine adli kontrol

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Denetim yetkilisine adli kontrol
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan denetim firması yetkilisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da yakalanan FQC Global Danışmanlık AŞ yetkilisi Ali A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Ali A., daha sonra çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında bilgi amaçlı ifadesine başvurulan Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. dün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

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Denetim yetkilisine adli kontrol
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