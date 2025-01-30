Halk TV soruşturması büyüyor: Herkes topu başkasına attı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB başkanlık binasında yaptığı basın açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bazı soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. Halk TV yayınında ise gazeteci Barış Pehlivan, İBB Başkanı'nın bahsettiği bilirkişi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayıt alınıp yayınlamak ve bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sebebiyle Barış Pehlivan, kanalın sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile Halk TV hakkında, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan Pehlivan ile Selek dün İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Barış Pehlivan, "Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Kürşad Oğuz isimli kanal yöneticisi kaydetti. Daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bilmiyordum" dedi. Seda Selek ise, "Rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan'ın bir ses kaydı paylaştığı, bunu yayına alacakları söylendi. Ben de bunun üzerine 'Bir dinleyelim' dedim ve bu ses kaydı yayına verildi" diye konuştu. İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Selek ve Asker ile program koordinatörü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan adli kontrolle serbest kaldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklandı.