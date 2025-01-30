Kassam Tugayları, liderleri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, liderleri Muhammed ed-Dayf'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Dayf'ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel'in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, Dayf'ın ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detay vermedi.

İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024'te Dayf'i öldürdüğünü açıklamıştı.

MUHAMMED ED-DAYF KİMDİR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) yirmi yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyor. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyordu.

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail'e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.

Fakir bir ailede büyüyen Dayf, ailesine destek olmak için eğitimine bir süre ara verdi ancak daha sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. İleride birlikte Hamas'ın silahlı kanadı İzzzettin El-Kassam Tugayları'nı kuracağı arkadaşlarıyla da bu sırada tanıştığı tahmin ediliyor.

1989 yılında İsrail tarafından tutuklanan Dayf, Hamas'a üye olduğu suçlamasıyla 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAYALET KOMUTAN

İzzettin El-Kassam Tugayları'nın komutanı iki lakapla anılıyor: Dayf ve Ebu Halid.

Muhammed Dayf'ın tiyatroyu çok sevdiği biliniyor. Hatta üniversite yıllarında kurduğu tiyatro kulübünde sahneye çıktığı da. Emevi ve Abbasi döneminde yaşamış tarihi bir şahsiyet olan "Ebu Halid" rolünü canlandırmasından dolayı bu ünvanla çağrılıyor.

Dayf lakabı ise misafir demek.