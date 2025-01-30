Son dakika! Teğmenlerin korsan yemininde karar günü! Gerekçeli karar bugün onaya sunulacak

"İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEKTİR"

Bakanlık kaynakları, Suriye'ye giden Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye Yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargâhımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir.

Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir."