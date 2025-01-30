Türkiye’den Gazze’ye yardım eli: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu!

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüz binlerce insan feci şekilde can vermişti. Geçtiğimiz haftalarda ise yaşanan gelişme sonrası Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması yapıldığı duyurulmuştu.
Öte yandan Gazze'de temel ihtiyaç malzemelerine ulaşımda yaşanan zorluk devam ederken güzel haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:
Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı.
Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/qJdGermIas— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2025