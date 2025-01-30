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Giriş Tarihi: 30.1.2025 22:23 Son Güncelleme: 30.1.2025 22:29

Türkiye’den Gazze’ye yardım eli: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu!

Soykırımcı İsrai’in saldırılarına maruz kalan Gazze’de temel ihtiyaç malzemelerine erişimdeki sıkıntılar devam ederken yakın zamanda yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası sevindiren haber Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 24 tonluk gıda malzemesi Ürdün’deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı.

Türkiye’den Gazze’ye yardım eli: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu!

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüz binlerce insan feci şekilde can vermişti. Geçtiğimiz haftalarda ise yaşanan gelişme sonrası Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması yapıldığı duyurulmuştu.

Öte yandan Gazze'de temel ihtiyaç malzemelerine ulaşımda yaşanan zorluk devam ederken güzel haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gazze'ye 24 tonluk gıda malzemesi yola çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:

Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı.

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Türkiye’den Gazze’ye yardım eli: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu!
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