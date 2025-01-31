AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan CHP’li belediyeye su zammı tepkisi: Neden halka zulmediyorsunuz?

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neden halka zulmediyorsunuz? CHP'li Lüleburgaz Belediyesi, su fiyatlarını fahiş seviyelere çıkararak vatandaşın en temel ihtiyacını ranta çevirmeye devam ediyor! Milyonlarca liralık alternatif gelir kaynağı varken, suyu lüks bir ürün gibi satıp halkın cebine göz dikiyorlar. Bir yandan doğal gaz zamları üzerinden algı operasyonları yaparak halkı kışkırtıyor, diğer yandan ithal doğal gazdan bile pahalı su satarak asıl sömürüyü kendileri gerçekleştiriyor! Peki gerçek rakamlar ne diyor? AK Partili belediyelerimiz, suyun metreküp fiyatını makul seviyelerde tutarak vatandaşına yük olmamayı tercih ediyor:

Babaeski Belediyesi – 15 TL Pınarhisar Belediyesi – 16 TL İğneada Belediyesi – 10 TL Demirköy Belediyesi – 11 TL İnece Belediyesi – 12 TL Büyükmandıra Belediyesi – 11 TL Pehlivanköy Belediyesi – 10 TL

Ama CHP'li Lüleburgaz Belediyesi, sudan sebeplerle zulüm etmeye devam ediyor! Açıkça görülüyor ki suyu makul fiyatlarla sunmak mümkün! Ancak CHP zihniyeti, hizmet etmek yerine halkı sömürmeyi seçiyor. Lüleburgaz halkı daha ne kadar bu adaletsizliğe göz yumacak? Artık gerçekleri görme ve bu zulme DUR deme vakti gelmedi mi?"