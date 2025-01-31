CHP’li başkan Dursun Mirza Bandırma’yı açık artırmaya çıkardı: Arazileri pazarlık masasına yatırmış

Belediye Başkanı Dursun Mirza

"BANDIRMA'NIN GELECEĞİNİ HİÇE SAYMAK DEĞİL MİDİR?"

Mehmet Doğan, yapılan satışları Bandırma halkının geleceğini yok etmek olarak değerlendirdi. Belediye Başkanı Dursun Mirza ve yönetimini ağır şekilde eleştiren Doğan, "Başkan Mirza, tarım arazilerini adeta pazarlık masasına yatırmış durumda. Köylülerin emekleriyle satın aldığı, yıllardır tarım ve hayvancılık yapılan bu değerli toprakları nasıl olur da gözünü kırpmadan satabiliyor. Bu karar, Bandırma'nın geleceğini hiçe saymak değil midir" diyerek tepki gösterdi.