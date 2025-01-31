Dışişleri’nden BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki faaliyetleri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini 31 Ocak 2025 tarihinde aldığı 2771 (2025) sayılı kararla bir yıl daha uzatmıştır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı destekliyoruz.
BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır.
BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin münhasıran KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiğini hatırlatıyor, anılan faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin süratle tesisinin elzem olduğunu vurguluyoruz. KKTC tarafının bu çerçevede atacağı adımlara tam destek vereceğimizin altını çiziyoruz.