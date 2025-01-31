İmamoğlu geri adım attı! Savcılıktaki ifadesinde sözlerini yumuşattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. "Tehdit", "Kamu Görevlisine Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Göstermek" suçlamaları yöneltilen İmamoğlu, daha önce kamuoyunda büyük tartışma yaratan ifadeleri için savcılıkta geri adım attı. Kamuoyunda sert muhalefet tonu takınan İmamoğlu, savcılıkta daha ılımlı bir üslup benimsedi.

SERT AÇIKLAMALAR, SAVCILIKTA YUMUŞADI

İmamoğlu'nun soruşturma konusu olan açıklamaları, siyasette tepkilere neden oldu. "Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın... Sabahın köründe evinden kimse alınmasın... Söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim" diyen İmamoğlu savcılıkta bu sözlerin tehdit olmadığını savundu. İmamoğlu ifadesinde "Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır." diyerek sözlerini yumuşattı.

Savcılıktaki ifadesinde, "Benden ancak yargı üzerindeki hakimiyetini kaybetmekten korkanlar tehdit algılar" diyerek açıklamalarının sert algılanmasının siyasi olduğunu iddia etti. Ancak kamuoyunda, İmamoğlu'nun tehdit içeren bir dil kullandıktan sonra savcılıkta geri adım attığı değerlendirmeleri yapıldı.