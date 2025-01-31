Haberler Gündem Haberleri İstifa eden 8 hakim-savcı FETÖ’den gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 31.1.2025 17:12

İstifa eden 8 hakim-savcı FETÖ’den gözaltına alındı

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için FETÖ'ye ait hakim ve savcı çalışma evlerinde kalan, FETÖ'nün düzenlemiş olduğu gezilere katılan, ankesörlü hatlardan aranan ve FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olan 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında istifa eden 8 hakim ve savcının da olduğu ortaya çıktı.

Halit TURAN Halit TURAN
İstifa eden 8 hakim-savcı FETÖ’den gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 9 ilde düzenlenen operasyonda adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için FETÖ'ye ait hakim ve savcı çalışma evlerinde kalan, FETÖ'nün düzenlemiş olduğu gezilere katılan, ankesörlü hatlardan aranan ve FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İSTİFA EDEN 8 HAKİM-SAVCI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Bylock programındaki mesajlaşmalarda ismi geçen ve tepe yönetimi ile irtibatı bulunan isimler arasında aralarında meslekten istifa eden 8 hâkim ve savcının da bulunduğu ortaya çıktı. FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 hakim ve savcının FETÖ'den herhangi bir işlem görmeden neden istifa ettikleri de merak konusu oldu.

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İstifa eden 8 hakim-savcı FETÖ’den gözaltına alındı
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