Kılıçlı yeminde son söz Disiplin Kurulu’nda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 'Kara Harp Okulu Komutanlığı Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararının en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, son 1 haftada 57, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 87'si Irak'ın, 191'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 278 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sunum sonrası bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu Komutanlığı Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin sonrası başlatılan disiplin sürecine ilişkin, "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun, gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. YDK gerekçeli kararlarının bugün (dün) mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.