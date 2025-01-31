Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! Korsan yemine ihraç kararı
Giriş Tarihi: 31.1.2025 17:23 Son Güncelleme: 31.1.2025 17:40

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Korsan yemine ihraç kararı

Son dakika haberleri: Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmene ilişkin karar çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 5 teğmene ve 3 disiplin amirine ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verildiği belirtildi.

ANKARA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Korsan yemine ihraç kararı

Son dakika haberleri: Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okunmuştu.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında karar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Korsan yemine ihraç kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA