SON DAKİKA | MSB duyurdu! Korsan yemine ihraç kararı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmiştir." ifadelerine yer verildi.