RTÜK’ten Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV’ye üst sınırdan para cezası

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Neden Sonuç" adlı programda, bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanması nedeniyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası verildi.

TELE 1, NOW TV VE SÖZCÜ TV'YE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV'ye de üst sınırdan para cezası uygulandı.