Seçil Erzan davasında iki sanığa zorla getirme

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 30'un üstünde kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski bankacı Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam ediyor.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz yargılanan Ali Yörük, Atilla Yörük, Hüseyin Elibol ve Nazlı Can katıldı. Duruşmada, çok sayıda taraf avukatı ile bazı müştekiler de hazır bulundu. Seçil Erzan tahliyesini talep etti.

ZORLA GETİRME ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun savunması alınması için zorla getirilmelerine hükmeden mahkeme, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında olduğu 20 müştekinin Ateş ve Aydoğdu hakkındaki delillerini tespit edebilmek için duruşma salonunda bulunmaları için emniyet güçlerine müzekkere yazılmasına karar verdi.