SON DAKİKA! MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz getirildi!

Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 6, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!