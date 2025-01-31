Son dakika | Kılıçlı yemin soruşturmasında yeni gelişme: Teğmenler hakkındaki kararın açıklanacağı tarih netleşti

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Gerekçeli karar yazımı için yasal süre dün mesai bitiminde sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gerekçeli kararların, Kara Kuvvetleri Komutanı ile Milli Savunma Bakanı'nın onayına sunulmasından kısa süre sonra kamuoyuna bilgi verileceği öğrenildi.