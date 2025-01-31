Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Kılıçlı yemin soruşturmasında yeni gelişme: Teğmenler hakkındaki kararın açıklanacağı tarih netleşti
Giriş Tarihi: 31.1.2025 11:08 Son Güncelleme: 31.1.2025 11:32

Son dakika | Kılıçlı yemin soruşturmasında yeni gelişme: Teğmenler hakkındaki kararın açıklanacağı tarih netleşti

Son dakika... SABAH’ın Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki gerekçeli karar birkaç gün içinde açıklanacak.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
Son dakika | Kılıçlı yemin soruşturmasında yeni gelişme: Teğmenler hakkındaki kararın açıklanacağı tarih netleşti

Son dakika: Teğmenler hakkındaki kararın Kara Kuvvetleri Komutanı ile Milli Savunma Bakanı'nın onayına sunulmasından kısa süre sonra kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

16 OCAK'TA SAVUNMALARI ALINMIŞTI

Mezuniyet töreninde emre itaatsizlik nedeniyle disipline sevk edilen Teğmenler 16 Ocak 2025'te Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmalarını yapmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlayacaktı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Gerekçeli karar yazımı için yasal süre dün mesai bitiminde sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gerekçeli kararların, Kara Kuvvetleri Komutanı ile Milli Savunma Bakanı'nın onayına sunulmasından kısa süre sonra kamuoyuna bilgi verileceği öğrenildi.

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Son dakika | Kılıçlı yemin soruşturmasında yeni gelişme: Teğmenler hakkındaki kararın açıklanacağı tarih netleşti
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