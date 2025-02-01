13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen harekâtlarda 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi.