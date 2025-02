Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyet herkesi kucaklayan bir rejim demektir

Kafkas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kompleksi, Diş Fakültesi Hastanesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın toplam yatırım bedelinin bugünkü fiyatlarla 1 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyamızın, teknolojik yeniliklerle hızla değişirken değişime ayak uyduran ve onu doğru yönelen ülkeler, küresel rekabette öne çıkmaktadır. Biz de Türkiye olarak bu dönüşümün dışında kalmadık; Cumhurbaşkanımız liderliğinde, üniversitelerimizle, tüm kurumlarımızla ve özel sektörümüzle süreci iyi okuyarak fırsata çevirme gayreti içinde olduk. Güçlü akademik altyapımız, donanımlı insan kaynağımız ve jeopolitik avantajlarımızla dünya sahnesinde iddialı bir konumdayız. Bilimin ve teknolojinin kalkınmadaki hayati rolünün farkında olarak, eğitimde ve AR-GE'de güçlü adımlar attık, son derece yatırımlar gerçekleştirdik.

Üniversiteleri ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, her bir köşesine yayarak yükseköğretimde hem ihtisaslaşmayı hem de güçlü bir akademik performansı teşvik ettik. Bir dönem sınırlı imkânlarla bilim üretmeye çalışan bir ülkeyken, bugün 76'dan 208'e çıkan üniversitemizle; Türkiye'nin her köşesinde bilimsel çalışmaların önünü açmış durumdayız. Ancak şu noktayı da vurgulamak isterim; 200'ün üzerinde üniversitemiz var, bunların birbirinin kopyası üniversiteler olmasını istemiyoruz. Farklılaşmalarını istiyoruz. Üniversiteler içinde bulundukları bölgeye göre koşullara göre kendilerini farklılaştırdıklarında, ihtisaslaştırdıklarında çok daha etkili bir güce dönüşüyorlar. Biz her bir üniversitemizin öne çıkan unsurlarıyla ülkemizin topyekün kalkınmasına destek vermelerini bekliyoruz. Akademik kapasitemiz arttıkça, üretilen bilginin niteliği ve etkisi de yükseldi. Bundan 22 yıl önce Türkiye'de yılda yaklaşık 9 bin bilimsel makale üretilirken, bugün bu rakam 49 bine yaklaşmış durumda. Dünyada en çok bilimsel yayın yapan ülkeler arasında 22'nci sıradayken, bugün 14'üncü sıraya yükseldik. Hedefimiz olan ilk 10 ülke arasına girmeye oldukça yaklaşmış durumdayız. Ancak sadece bilim üretmek yetmez. Üniversiteler elbette kaliteli eğitim verecekler ama bugüne kadar insanlığın ürettiği bilginin üzerine yeni bilgiler inşa edecekler. Ama bunlar yeter mi, yetmez. Üretilen bilginin sanayiye, üretime ve yerelden kalkınmaya katkı sağlaması önemli" diye konuştu.

AR-GE'DE ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPTIK

AR-GE'de çok önemli atılımlar yaptıklarını belirten Yılmaz, "AR-GE olarak Türkiye'de çok önemli atılımlar yaptık. 2002 yılında sadece 230 milyar dolarlık milli gelirimiz vardı, onun da sadece yüzde yarımını AR-GE için kullanabiliyorduk. Bu sene henüz rakamlar tam olarak çıkmadı ama 1.3 trilyon dolarlık bir ekonomiye dönüşmüş durumdayız. Son derece önemli bir yere gelmiş durumdayız. Bu büyüyen ekonomin içinde de AR-GE harcamalarının payı yüzde 1,5'lar seviyesine gelmiş durumda. Bunu AR-GE personel sayımızdan görüyoruz. AR-GE personel sayımızı ise 29 binden 291 bine yükselttik. AR-GE personelimiz 10 kat artmış" dedi.

CUMHURİYET HERKESİ KUCAKLAYAN BİR REJİM DEMEKTİR

Yükseköğretimde başarının sadece üniversitelerin, laboratuvarların sayısını artırmakla değil, gençlere en iyi yaşam koşullarını sunmakla mümkün olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde bir kapasiteyle gençlere hizmet sunacaklarını bildirdi.

Eğitimde fırsat eşitliğine çok önem verdiklerini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: "Bizim eğitimdeki temel kavramımız fırsat eşitliği. Bir yavrumuz, çocuğumuz Türkiye'nin neresinde doğmuş olursa olursa olsun, hangi il, ilçe beldesinde doğmuş olursa olsun, doğduğu aile hangi sosyo-ekonomik koşullara sahip olursa olsun bizim bu gencimize çocuğumuza fırsat eşitliği sağlamamız lazım. Bizim temel yaklaşımımız budur. İçinde bulunduğu şartlar, imkanlar kısıtlı da olsa özellikle eğitim kanalıyla gerekli donanımları kazanıp çok farklı bir gelecek oluşturma imkanı sunmamız lazım. Ben bunu kendi hayatımdan biliyorum. Bu bölgenin, Doğu Anadolu'nun bir insanı olarak Bingöl'de doğdum. Liseyi Bingöl'de bitirdim. Ankara'da bir üniversiteye gidip daha sonra Devlet Planlama Teşkilatında uzun yıllar çalıştım. Sonra siyaset, milletvekilliği, bakanlık, bugün Cumhurbaşkanlığı yardımcısıyım. Bana göre cumhuriyetin de en temel alamı budur. Cumhuriyet herkesi kucaklayan bir rejim demektir. Cumhuriyet herkese fırsat eşitliği sağlayan bir rejim demektir. İdeolojik tartışmaların ötesinde ben cumhuriyeti böyle görüyorum. Ülkemizin neresinde doğmuş olursa olsun herkese fırsat eşitliği sağladığınızda Cumhuriyeti de en sağlam temellere kavuşturmuş oluyorsunuz. İşte bu anlayışla, 2025 yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi miktarlarını yüzde 50 oranında artırdık. Ön lisans ve lisans öğrencilerimize aylık 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira ödeme yapılmaktadır."

BU TOPRAKLARDA KARDEŞLİK VAR

Kars'ın tarih boyunca medeniyetlerin, kültürlerin ve ticaret yollarının kesişme noktası olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bugün de stratejik konumuyla Türkiye'nin Avrasya'ya açılan kapılarından biri olma özelliğini sürdüren bir şehir. Türk'üyle, Kürt'üyle, Terekeme'siyle, Azeri'siyle bu topraklarda birlik var, kardeşlik var. Kars'ın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, onu ekonomisiyle, sanayisiyle, turizmiyle ve ticaretiyle büyütmek bizim öncelikli hedefimizdir. Cumhurbaşkanımızın bölgeye özel önem verdiğine Kalkınma Bakanlığım döneminden bugünde şahidim. Bingöl Dağları'nda doğup, Kars'ın sınırlarından geçip Hazar Deniz'ine dökülen Aras Nehri, adeta Kars ilimizin vizyonunu çizmiştir. Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattı ile Londra'dan Pekin'e kesintisiz taşımacılığı sağlayarak, Kars'ı uluslararası lojistik hatlarının kritik bir durağı haline getirdik. Bunun yanında, bölgenin en modern havalimanlarından biri Kars'ta inşa edilerek, ulaşımın daha hızlı, konforlu ve kesintisiz olması sağlandı" diye konuştu.

KAFKASYA'DA BARIŞ İKLİMİ

Kafkasya'da barışın bölge için çok önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları söyledi: "Kafkasya bu bölgemiz için olmazsa olmaz. İnşallah Karabağ'ın kurtuluşundan sonra Kafkasya'da yaşanacak barış iklimi Kars ve bölge illerimiz için çok kıymetli olacak. Bir takım uluslararası güçler bu bölgeler üzerinde olumsuz etkiler yapmamalı. Dış müdahalelerle bu bölgede yaşayan hiç bir topluma faydası olmayan müdahaleler olmamalı. Kafkasaya'daki toplumlar kendi aralarında barışı, huzuru sağlamalı ve bu bölgenin istikrar içinde refah üretmesi hedeflenmeli. Kafkasya'da barış refah demek tüm bölgedeki yaşayan insanların daha güzel yarınlar kurması demek. Kafkasyadaki barış, Doğu Anadolunun Kars başta olmak üzere daha hızlı kalkınması demek. Biz ülke olarak diğer tüm bölgelerde olduğu gibi Kafkasya'da da barışı istiyoruz. Uzun süren işgalden sonra Karabağ'ın kurtuluşundan sonra bir ileri hamlenin barış olacağına yürekten inanıyorum. Bununda ekenomik olarak bölgemize kazançlar getireceğini de ifade etmek istiyorum."

TURİZM BÜYÜK KATKILAR SUNUYOR

Konuşmasında turizm sektöründe elde edilen gelirle ilgili de değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Geçen yıl turizmde de ülke olarak büyük bir atılım yaptığımızı ifade etmek isterim. Dünyada ve bölgemizdeki zorlu koşullara rağmen geçen yıl 61 milyar doları aştı turizm gelirimiz. Turist sayısı da 62 milyonu geçti. Cari açığı kapatmada, gençlerimiz başta olmak üzere istihdam imkanlarını artırmada, ekonomik büyümede turizm büyük katkılar sunuyor. Biz sadece deniz, kum turizmi istemiyoruz. Kültür ve inanç turizmini, kış, yayla turizmini, farklı turizm modellerini de ülkemizin her yerine yaymak istiyoruz. Sadece yaz döneminde değil, 12 ay boyunca turizm geliri elde eden bir ülke olmak istiyoruz" dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından Kafkas Üniversitesinde yapımı tamamlanan birimlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.