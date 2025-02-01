Gaziantep’te 4 bin 847 aile daha yeni yuvasına yerleşti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümü öncesinde kentteki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vali Çeber, "Gaziantep özelinde kent ve kırsal alan olarak 25 bin 766 konutun yapımı devam ediyor. Kura çekimi sonunda 7 bin 619 vatandaşa anahtarını teslim ettik. 4 bin 847 vatandaşımızsa sağlıklı, huzurlu ve güvenli şekilde evlerine taşındı" dedi. Depremin ağır yıkıma neden olduğu İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde konutlar yükselmeye devam ederken, hak sahibi depremzedeler kura çekiminin ardından yapımı tamamlanan yeni evlerine yerleşiyor.