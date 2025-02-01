Hakikatin peşinde geçen bir ömür

Türk düşünce dünyasını ve Türk toplumunu kendi kimliği ve ufku ile barıştırmak için ömür tüketen Alev Alatlı, vefatının birinci yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu"nda anıldı. Sempozyuma, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alatlı'nın kızı, aynı zamanda Alev Alatlı Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan ile Alatlı'nın damadı Kaan Aktan, Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler başta olmak üzere yazarlar, akademisyenler ve davetliler katıldı. Alatlı'nın nasihatlerini hatırlatan kızı, aynı zamanda Alev Alatlı Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan, "Annem, '21. yüzyılın hercümerci içinde haysiyetimizden ödün vermeden yaşamanın yolunu bulmamız, aziz Türkiye'yi sahiplenmemiz' gerek der ve bizleri Türkiye'ye sahip çıkmaya davet ederdi. Çözüme ulaşan yolu aramaya ve inançla mücadele etmeye devam etmemizi isterdi. Kendisi de hiç yorulmadan bu mücadeleyi sürdürdü. Kendi deyimiyle dünyanın nöbetini tuttu" dedi. İrfan dünyamıza yol çizen mütefekkir Alev Alatlı'nın birçok kitabı Turkuvaz Kitap farkıyla okuyucusuyla buluşmaya devam ediyor.