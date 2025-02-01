İçme suyu tesisinde ‘kimyasal’ şüphesi

Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajını besleyen, Kadıköy regülatör havuzundaki yoğun köpüklenme panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Sağlı Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şehrin neredeyse tamamında sular kesildi.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aralarında Kurtköy Muhtarı Y.T.'nin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İçme suyu tesisine yönelik sabotaj olduğu değerlendiriliyor. Alınan su örneklerinde analiz çalışması sürerken, suya kimyasal madde karışmış olabileceği belirtilerek, vatandaşların şebeke suyunu kullanmamaları belirtildi.Kurtköy regülatörü ve arıtma tesisinden toplamda 15 bin litre suyun tahliye edildiği öğrenildi.