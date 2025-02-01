Kartalkaya’daki ihmalkarlığı ortaya çıkmıştı: Tanju Özcan’ın bir yalanı daha patladı! Bakanlık 7 kez uyarmış

Kültür ve Turizm Bakanlığının ise turizm işletme belgesi olmayan oteller için 1.5 yılda 7 resmi yazı hazırladığı ve 81 İl Valiliğine gönderdiği ortaya çıktı.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5. maddesine göre; Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren altı ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. Bu belgeyi yasal süresinde almayan konaklama tesisleri faaliyetini sürdüremez.

BAKANLIK 1.5 YILDA 7 KEZ UYARMIŞ

Ayrıca; Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından verilmekte.

Bu zorunluluğa rağmen Turizm İşletme Belgesi almayan tesislere karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından;

21.07.2023 - 31.05.2024 - 07.06.2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere

27.06.2024 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare)

22.11.2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapılmıştır.

27.01.2025 ve 29.01.2025 tarihinde de iki ayrı yazı ile birlikte aynı hususlar bir kez daha hatırlatılmış.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Valilik ve belediyelere, 2023 yılının temmuz ayından bu yana 7 farklı yazıyla "turizm işletme belgesi olmayan tesislerin kapatılmasına dair" bildirim yapıldığı görüldü.