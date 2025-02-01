Mansur Yavaş’ın ekonomi sınıfı algısı bozuldu: Gidiş ekonomi, dönüş business

Mansur Yavaş'ın ekonomi sınıfında uçtuğu yönündeki haberler, CHP'ye yakın sosyal medya hesaplarında büyük bir övgüyle karşılanmıştı. Ancak gerçekler, her zaman olduğu gibi ortaya çıktı. Yavaş, dönüş yolculuğunda business sınıfında yolculuk yapması, bu algıyı bozdu ve tepkilere neden oldu.

AK PARTİ'DEN YAVAŞ'A ELEŞTİRİ: "İKİYÜZLÜ DAVRANIYOR"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, Mansur Yavaş'ı "ikiyüzlü davranmakla" suçladı. Çağlayan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tamamen algı belediyeciliği olduğunun en net örneklerinden biridir. İşleri, güçleri algı yaratmak. Aynısını makam aracı için de yapmıştı. 'Ben minibüsle gidiyorum' dedi, ancak aslında VIP bir araç kullanıyor. İstanbul'a giderken herhalde business bilet bulamadığı için ekonomi sınıfında uçtu, dönerken ise business sınıfında yer bulunca hemen oraya yerleşti. Bu tür algıların artık millette bir geçerliliği kalmadı. Yavaş, bu işleri bırakıp Ankara'ya odaklanmalı" dedi.