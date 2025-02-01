Protez bacakla hayata tutunuyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binanın enkazında 3 çocuğu ve eşini, kendisi de sağ bacağını kaybeden 43 yaşındaki Songül Güneş, protez bacağıyla yeni yaşamını sürdürüyor.Güneş, 4 çocuğu ve eşi ile depremde yıkılan 2 katlı binanın enkazında kaldı. Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Güneş'in enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ampute edildi. Depremden 6 ay sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde protez bacak takılan Güneş, enkazdan sağ kurtulan 9 yaşındaki oğlu Alperen ile konteyner kentte yaşamını sürdürüyor. Güneş "Tedavi sürecimde benimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.