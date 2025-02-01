Teğmenler ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılma cezası verildi" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teğmenlerin sıralı 3 disiplin amirine de ayrılma cezası verildiği kaydedildi.MSB'den yapılan açıklama şöyle: "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir.Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Resmi olmayan yemin görüntülerinin ardından 5 teğmen ile 3 komutanları YDK'ya sevk edildi. YDK da 16 Ocak'ta teğmenler ve komutanları için toplandı. Kurulda, teğmenlerin ve komutanların sözlü savunmaları alındı. Sözlü savunmalarının ardından da karar için 10 günlük bir süre bulunuyordu. Dün kararın onaya sunulmasının ardından bugün teğmenler ve komutanları hakkındaki açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.