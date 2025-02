Üçüncü otelinin inşaatına başlamış

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası 78 cana mezar oldu.Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçen olayın üstünden tam 12 gün geçti. Her şeyden habersiz aileleriyle tatile giden 78 can ölüme uykuda yakalandı. Bolu Karatlkaya'da yaşanan yangın faciasında can pazarı yaşandı. Grand Kartal olarak bilinen, diğer adıyla ölüm otelinin sahibi Halit Ergül facia sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.Grand Kartal ve Gazelle otellerindeki ihmaller zincirlerine aldırmayan, basit masraflarla tedbir almak yerine 78 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu olan işletme sahibi Halit Ergül'ün Bolu-Gölcük yolunda bir otel inşaatına daha başladığı öğrenildi.Mevcut iki otelinin eksiklerini tamamlamak yerine geçtiğimiz haziran ayı içinde üçüncü otelinin temelini atan Ergül'ün tutuklanmasının ardından otel inşaatının durdurulduğu ortaya çıktı.Bazı vatandaşlar tepkilerini, Ergül'e ait Gazelea Oteli'nin (solda) girişine "Cani" yazılı pankartla gösterdiler.Facianın yaşandığı otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı. Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."