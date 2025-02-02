61 yıllık sarsılmaz sevgi bağı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin ardından konteyner kentte yaşamlarını sürdüren 76 yaşındaki Mehmet Açıkgöz ve eşi Döndü Açıkgöz (76), tam 61 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Beş çocuk sahibi çift, hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs gerdiklerini belirterek, gençlere sabır ve anlayış tavsiyesinde bulunuyor. Deprem sonrası zor şartlarda yaşamaya devam eden Açıkgöz çifti, sevgileri ve birbirlerine olan bağlılıkları sayesinde her güçlüğün üstesinden geldiklerini söylüyor. "Şimdiki gençler evliliği oyuncak gibi görüyor" diyen çift, evlilikte sabrın ve sadakatin en önemli unsurlar olduğunu vurguluyor.