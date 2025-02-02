AK Parti İzmir’de yeni il yönetimi belli oldu: İzmir eski Cumhuriyet Başsavcıvekili Bekir Şahiner, AK Parti İzmir yeni il yönetiminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde, mevcut İl Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığındaki yeni yönetim kadrosu belirlendi. Kongrede delege oylamaları sonucu Saygılı'nın listesi kabul edildi ve yeni yönetim şekillendi. İzmir Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürdüğü örnek çalışmaları, adaletin ve hukukun savunucusu olarak sunduğu büyük katkılarıyla dikkat çeken avukat Bekir Şahiner, AK Parti İzmir yeni il yönetiminde yer aldı.

SAYGILI SEÇİME RAKİPSİZ GİTTİ

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na tek aday olarak giren Bilal Saygılı, kongrede delegelerin desteğini alarak yeniden göreve seçildi. Yeni dönemde görev alacak İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri de belirlenmiş oldu.

YENİ İZMİR İL YÖNETİM KURULU

Abdulcelil Laçin, Abdurrahim Temel, Adem Özmen, Ali Özbaş, Bekir Şahiner, Cihan Açıkgöz, Cüneyt Dayhan, Deniz Doğan, Ekrem Selimler, Emre Nasır, Erkan Özak, Esra Garagon Etlik, Fevzi Bayram, Feyim Özçelik, Hakan Karataşlı, Hasan Çölmekçi, Hatice Uludağ, Hayrettin Uçak, Hüseyin Baran, Mahmut Badem, Mehmet Ali Demirtaş, Mehmet Kaya, Metehan Yegit, Metin Yügrük, Mikail Aslan, Şaban Bolat, Yüksel Yönt, Abdullah Kocabaş, Turan Erdoğan, Mehmet Haymana, Sayim Yabansu, Selim Kalemci, Fulya Ünlü, Cumhur Katrancı, Murat Mert, Aslı Boz, Ferit Akınç, Yasin Keskin, Duran İkiz, Burak Koç, Ali Kaya, Fatma Altınkılıç, Murat Özagaç, Saadet Doğru, Bünyamin Demir, G. Saime Bucaklıoğlu, Sebahattin Gündoğdu, Faysal Acar, Tuba Üstün ve Belgin Aydın da yönetimdeki yerini aldı.

DİSİPLİN KURULU'NDA YER ALAN İSİMLER

Koray Toprakçı, Ömer Tiryaki, Çağatay Akar, Mehmet Durgut, Serkan Elçi, Zübeyir Bozkurt, Seyfettin Karaaslan, Selim Seymenoğlu, Çağrı Söz ve Esin Karal bulunurken, İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ise Ali Aslan, Ahmet Kartal, Remzi Dinç, Suphi Özlahlan ve Cesim Çelik.

HANGİ İSİMLER DİKKATİ ÇEKTİ?

İl Yönetim Kurulu'nda öne çıkan isimler AK Parti Buca İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Laçin, AK Parti'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki teşkilatlanma çalışmalarında görev alan Abdurrahim Temel, emekli İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Bekir Şahiner, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Koray Toprakçı, AK Parti İzmir İl Sekreterlik Başkanı Cüneyd Dayhan dikkatleri çekerken; Ödemiş eski Belediye Başkanı Mahmut Badem ve Kemalpaşa eski Belediye Başkanı Yakup Karaca da yeni yönetimde kendilerine yer buldu.