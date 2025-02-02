Bakan Fidan Katar’da: ‘Suriye’de teröre yer yok’

'TERÖRE MÜSAADE EDEMEYİZ'

"En son mesele Suriye meselesi. Bizler bu geçiş sürecine nasıl yardımcı olabiliriz konusunda yoğun koordinasyon içerisindeyiz. Burada özellikle ülkenin yeniden inşaasında ihtiyaç olan enerji ve ulaştırma konusunda bir an önce adımlar atılmalı. İnşallah bunlar hayata geçtiği zaman Suriye'de daha farklı bir aşamanın geldiğini göreceğiz."

"Suriye'de YPG ile ilgili gelişmeleri çok yakın şekilde takip ediyoruz. Terörün Suriye'de devam etmesine müsaade etme şansımız yok. Umudumuz sorunun kan dökülmeden çözülmesi."