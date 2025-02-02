Bakan Fidan Katar’da: ‘Suriye’de teröre yer yok’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Fidan basın toplantısında bir dizi açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan "Ziyaretimize bu sabah sayın Emir Şeyh Tamir tarafından kabul edilerek karşılandık. Kendilerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını ilettik" sözleriyle başladı.
Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti: "İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik seviyede devam etmekte. Aramızdaki ikili ilişkinin kurumsallığını, niteliğini, sadece ikili ekonomik ilişkilerde, siyasi ilişkilerde bir yere taşıma konusunda değil aynı zamanda bölgenin sorunlarına da çözüm getirme konusunda kullanıyoruz."
'TERÖRE MÜSAADE EDEMEYİZ'
"En son mesele Suriye meselesi. Bizler bu geçiş sürecine nasıl yardımcı olabiliriz konusunda yoğun koordinasyon içerisindeyiz. Burada özellikle ülkenin yeniden inşaasında ihtiyaç olan enerji ve ulaştırma konusunda bir an önce adımlar atılmalı. İnşallah bunlar hayata geçtiği zaman Suriye'de daha farklı bir aşamanın geldiğini göreceğiz."
"Suriye'de YPG ile ilgili gelişmeleri çok yakın şekilde takip ediyoruz. Terörün Suriye'de devam etmesine müsaade etme şansımız yok. Umudumuz sorunun kan dökülmeden çözülmesi."
BAKAN FİDAN TRUMP'IN ÖNERİSİNİ REDDETTİ
Bakan Fidan Trump'ın Filistin önerisi hakkında: "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir tekliftir" açıklamasında bulundu.
"Ateşkes anlaşmasının şartlarından biri olan belli Filistinli mahkumların serbest bırakıldıktan sonra Filistin topraklarında kalmaması konusu var. Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle birlikte Türkiye olarak da serbest bırakılan Filistinlilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettiler. Diğer ülkeler de üzerine düşeni yapacaklar, yeter ki ateşkes anlaşması hayata geçsin ve devam etsin" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ateşkes insaniyet adına önemli kazanım, İsrail soykırımı durmalı" dedi.