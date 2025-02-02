Bakan Fidan’dan Katar’da kritik temaslar

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.
Bakanımız @HakanFidan, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 2, 2025
Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı. pic.twitter.com/1CJXFCpThq
YUNAN MEVKİDAŞI GERAPETRİTİS İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Katar'da bir araya geldi. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın Gerapetritis ile Katar'da yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanımız @HakanFidan, Katar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir araya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 2, 2025
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. pic.twitter.com/wtJwlJIZfH