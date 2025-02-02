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Giriş Tarihi: 2.2.2025 22:33

Bakan Fidan'dan Katar'da kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi

AA
Bakan Fidan’dan Katar’da kritik temaslar

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.

YUNAN MEVKİDAŞI GERAPETRİTİS İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Katar'da bir araya geldi. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın Gerapetritis ile Katar'da yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

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Bakan Fidan'dan Katar'da kritik temaslar
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