Bakan Fidan’dan Katar’da kritik temaslar

YUNAN MEVKİDAŞI GERAPETRİTİS İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Katar'da bir araya geldi. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın Gerapetritis ile Katar'da yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.