Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Etem Çalışkan için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 2.2.2025 09:10 Son Güncelleme: 2.2.2025 09:53

Başkan Erdoğan'dan Etem Çalışkan için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan’dan Etem Çalışkan için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Etem Çalışkan için başsağlığı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA