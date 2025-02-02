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Giriş Tarihi: 2.2.2025 17:36

Emine Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

AA
Emine Erdoğan’dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fedakarlıkları, emekleri ve inançlarıyla Türkiye'nin yarınlarına ışık tutan tüm kadınların yolu açık olsun. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde nice güzel hizmetlere imza atmanız temennisiyle."

Erdoğan, paylaşımında kongreden fotoğraflara da yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım
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