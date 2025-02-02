Gri listede aranan terörist yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından aranması bulunan ve 'gri kategoride' olan Seval Aracı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eyüpsultan ilçesinde yakalandı.



HAKKINDA 11 İFADE



Atıcı'nın adresinde yapılan aramalarda kendisine ait 2 laptop, 4 cep telefonu ve 1 flash bellek ele geçirildi. Adreste bulunan 2 şüpheli hakkında yapılan araştırmada, Şah İsmail Bulut'un, Atıcı'nın barınmasına yardımcı olduğu tespit edilirken, şüpheli Kağıthane ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına olan Aracı hakkında DHKP/C Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair 11 ifade bulunduğu öğrenildi.