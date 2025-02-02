Tek kişilik hücrede kalan ve çay bardağı ile bileğini kestiği belirlenen Gönen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gönen, eşi ve oğluna intihar mektubu yazıp bıraktıktan sonra yaşamına son verdiği belirlendi.

DÖŞEMEALTI L TİPİ CEZAEVİNDE KALIYORDU

Antalya'da Döşemealtı ilççesi L Tipi Kapalı cezaevinde tek kişilik odada kalan İlker Gönen'i kanlar içinde fark eden görevliler duruma hemen müdahale etti. Sağlık ekibi çağrıldı. Yapılan kontrolde Gönen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cezaevi görevlileri ve savcılık yaptıkları incelemede İlker Gönen'in eşi ve oğluna mektup bıraktığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Gönen'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir gün önce Döşemealtı ilçesinde bulunun L Tipi cezaevine getirilen İlker Gönen'in ölümüyle görevlilerin ayrıntılı ifadesine başvuruldu. Kamera görüntüleri incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

CENAZESİNİN ALINMASI BEKLENİYOR

İlker Gönen'in cenazesi saat 10.00 sularında Antalya L Tipi Cezaevinden Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazesinin yakınlarının gelip alınması beklendiği bildirildi.