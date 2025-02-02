Özgür Filistin’in sesi oldu

Kültür dünyamıza eşsiz eserler kazandıran ve bu toprakların sesiyle düşünen Alev Alatlı, vefatının üzerinden bir yıl geçse de fikirleriyle yön vermeye devam ediyor. 1944 yılında İzmir'de doğan ve eğitim hayatını dünyanın sayılı kurumlarında sürdüren Alatlı, yerellikte evrenselliği yakalamış bir düşünür olarak, toplumsal belleğimizde yer aldı. Felsefe üzerine eğitim alan Alatlı, doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı. Esas eğitim alanı ise ekonomiydi. Ekonomi ve istatistik üzerine lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptı. Aynı dalda yüksek lisansını ise ABD'de yaptı.Filistin meselesine duyarsız kalmayan Alatlı, 1985 ve 1986'da Edward Said'in "Haberlerin Ağında İslam" ve "Filistin'in Sorunu" kitaplarını dilimize çevirdi. Alatlı'nın bu çabaları Filistin halkından takdir gördü. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalara karşılık Alatlı, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı. Dünyanın dikkatini Filistin'e çeken ilk düşünürlerden oldu.Alatlı, 2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı. Dört ciltlik "Batıya Yön Veren Metinler" ve iki ciltlik "Bize Yön Veren Metinler" başlıklı eserlerin derlenmesinde kilit rol oynadı. Bu çalışma Türkiye'de ilk olma özelliğini taşımakla birlikte hem İslam hem de Batı dünyasının 3 bin yılı bulan düşünce dünyasına ışık tuttu. Usta yazar Alatlı, 2 Şubat 2024'te 79 yaşında ebedi âleme göçtü.