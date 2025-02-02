Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. RTÜK de Özkan'ın sözleri nedeniyle program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkında 30/01/2025 tarihinde Sözcü TV'de yayınlanan ve RTÜK tarafından inceleme başlatılan 'Başkent Kulisleri' isimli programda 'cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği' söylemiyle ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevlerine dönük sözlerinden ötürü, program hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.RTÜK'ün bu açıklaması sonrası başsavcılık soruşturma başlattı.