Bizi yıkamadıkça çirkefleşiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

HEDEF YÜZDE 50: Bir ailenin gönlünü kazanmanın, onlara kendimizi anlatmanın ve ihtiyacımız olan desteği almanın yolu kadınlara ulaşmaktan geçmektedir. Seçimlerde yüksek oy oranlarına ulaşmamızda kadınların hanelerdeki etkisi büyük olmuştur. Şayet bugün oy oranlarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse, kadınlara yeterince etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor ve haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Bu fethi ancak kadınlarımız gerçekleştirebilir. Partimizi hak ettiği yere taşıyacak olan da yine kadınlardır. 2028 seçimlerinde yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz.

İKTİDARCILIK OYNARLAR: Bizdeki muhalefetin, hiç çalışmadan, sadece yiyip içerek, sırtüstü yatarak 'Armut piş, ağzıma düş' mantığıyla iktidar beklediğini görüyoruz. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafayla giderlerse 22 yıl daha beklerler, hatta 222 yıl bile bekleyebilirler. Milletimiz, ülkenin kaderini bu kifayetsiz muhterislere asla bırakmaz. Kendi aralarında çekişmekten fırsat bulup ülkenin meselelerine kafa yormadıkça, akılcı çözümlerle milletin huzuruna çıkmadıkça, bunlar ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar.

TOPLUMSAL YAPI TEHLİKEDE: Aile kurumu hedef alınmış, toplumsal yapı tehlikeli bir mecraya sürüklenmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, durum cinsiyetsizleştirme adı altında sinsice erkekleri de içine alan bir cinnete dönüşmeye başlamıştır. Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte, çocuk istismarını dahi meşrulaştıracak kadar arsızlaşan bu sapkınlığa itiraz etmek, birçok Batı ülkesinde neredeyse imkânsız hâle gelmektedir. Sinemadan modern dijital mecralara, edebiyattan siyasete, sivil toplumdan medyaya kadar geniş bir yelpazede hayatımıza zerk edilmek istenen bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız gerekiyor. Türkiye, günden güne iyice zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarı olmaya devam edecektir.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ: Kadını, erkeği ve çocuğuyla aile kurumunu güçlendirmek için yeni politikaları devreye alacağız. Dünyayı sadece kendi zehirli söylemlerinden ibaret görenler, çizdikleri kirli şablonlar ve dayattıkları çarpık çerçeveler üzerinden hareket edenler, elbette bu yaklaşıma itiraz edeceklerdir. Bakanlığımızın adındaki "Aile" ifadesinden rahatsız olan marjinaller, şüphesiz bizleri ve gayretlerimizi hedef alacaklardır. Kadın haklarını dillerine pelesenk edenler, kadın, çocuk ve masum Gazzelilerin katledilmesine 471 gün boyunca sessiz kaldıkları gibi, sırf biz aileye, kadına ve çocuğa sahip çıktığımız için bizleri eleştireceklerdir. Sadece itiraz etmekle de kalmayıp, küresel seviyede verilen destekleri arkalarına alarak, ellerindeki tüm okları bize yönelteceklerdir. Ancak biz bunlara asla kulak asmayacak, çığırtkanlıkları ve tehditleri karşısında kesinlikle geri adım atmayacağız.

SEVİYEYİ AŞAĞIYA ÇEKİYORLAR: Ülkemizde muhalefetin beceriksizliğinin yanı sıra ne istediği ve ne amaçladığı belli olmayan nihilist bir kesim de var. Türkiye'nin dört bir yanındaki yeminli düşmanlar, bu kesimin en büyük destekçileri. Hepsinin ortak hedefi, iktidarı yani bizi devirmek. Ancak bu zihniyetin yerine ne koyacakları konusunda en küçük bir fikirleri yok. Tek bildikleri, iktidarın değişmesi gerektiği. Ancak muhalefet ve birlikte yol yürüdükleri kimliksiz kesim, tamamen kendi tembellikleri ve küçük hesapları sebebiyle milletin desteğini alamıyorlar. İktidarı değiştiremeyip bizi yıkamadıkça azgınlaşıyor, çirkefleşiyor ve seviyeyi her seferinde biraz daha aşağı çekiyorlar. Ne söylemde, ne politikada, ne de eylem seviyesinde bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerine, hâkim ve savcılarımıza, hatta bizzat milletin kendisine saldırmaya ve hakaret etmeye başladılar. Şehirlerine hizmet etmekle mükellef oldukları kurumları, parası ve personeliyle trajikomik şovlarının malzemesi hâline getirdiler. Hırsları boylarını öylesine aşıyor ki artık gizlemekte zorlanıyorlar. Kendi partilerindeki garip ve kirli ayak oyunlarını, Türkiye siyasetinin temel meselesi gibi göstermeye kalkacak kadar gerçeklerden kopmuş hâldeler.



YOLSUZLUK, HIRSIZLIK VE TACİZ FIŞKIRIYOR



Karşımızda Türkiye'nin ana muhalefet partisi mi var, yoksa bir çift çadırı mı belli değil. Hâllerine baktıkça gülsek mi, ağlasak mı bilemiyoruz. Genel Başkan, elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor, eski Genel Başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Ama sorun şu ki, kırmızı kart ne işe yarar, onu bilmezler. Sarı kart ne işe yarar, onu da bilmezler. Belediyecilikte sürekli irtifa kaybeden başkanlar, orta yerde fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Her tarafından yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık ve taciz fışkıran teşkilatlarındaki çürüme ayyuka çıkmış durumda.



TARİH ASLA AFFETMEZ



Bugünlere erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla hep beraber; çok çalışarak, emek vererek, ter dökerek, kafa yorarak ve her şartta mücadeleyi diri tutarak geldik. Yarın da aynı kararlılıkla, aynı hazırlıkla, aynı dinamizmle milletimizin huzuruna çıkmak zorundayız. Aksi takdirde, geçen yılki mahalli seçimlerde olduğu gibi milletimizi bu kifayetsizlere mahkûm ederiz ki tarih bunu asla affetmez.



KOLTUK RÜYASI GÖRENLERİN İLACI SANDIK



Sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmanın en etkili ilacı sandık olacaktır. Bu yüzden hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler Seçimlerine çok sıkı hazırlanmak zorundayız. En küçük bir zafiyetin, en küçük bir rehavetin, en küçük bir gerilemenin, bize en büyük maliyetleri doğurabileceğini hep birlikte görüyoruz. Geçen yılki mahalli idareler seçimlerinde arzu ettiğimiz neticeleri alamayışımızın tek sebebi işte bu tablodur. Önemli olan tökezlemek değil, hemen toparlanıp çok daha kararlı ve güçlü şekilde yolumuza devam etmektir.



ERDOĞAN ÇİFTİ, MÜTEFEKKİR ALEV ALATLI'YI ANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve mütefekkir Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında yad etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyada paylaştığı mesajında "Ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş, çok kıymetli bir dava insanıydı. Bilhassa gençlerimizin, Hocamızın bıraktığı eşsiz düşünce mirasını kılavuz edinerek yeni yollar açan, öncü bireyler olmalarını temenni ediyorum" dedi.



EMİNE ERDOĞAN: TÜM KADINLARIN YOLU AÇIK OLSUN



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fedakarlıkları, emekleri ve inançlarıyla Türkiye'nin yarınlarına ışık tutan tüm kadınların yolu açık olsun. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde nice güzel hizmetlere imza atmanız temennisiyle."