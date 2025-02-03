Dev eğitim külliyesi bugün açılıyor

İstanbul Esenyurt'ta inşa edilen ve bünyesindeki 10 okulla Türkiye'nin en modern eğitim kampüslerinden biri olarak gösterilen Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. 68 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede 10 ayrı lise ve 320 derslik bulunuyor. Kampüs, 12 bin 250 öğrenci kapasitesine sahip.

Külliyede, 5 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,1 İmam Hatip Lisesi, 1 Bilim ve Sanat Merkezi, 1 Özel Eğitim Okulu,1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesi, kız ve erkek yurtları, ibadethane, konferans salonu, kütüphane, 88 laboratuvar, kapalı spor salonu, çim saha, halı saha, 5 adet standart basketbol sahası ve 2 mini basketbol sahası, otopark ve derslikli ana sınıfı yer alıyor. Külliyedeki Türkiye'nin en büyük planetaryumu, öğrencilere bilim ve teknoloji alanında benzersiz bir deneyim sunacak.