FETÖ firarisi subay gözaltına alındı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ) suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A. (E-34), Keskin ilçesinde bir ikamette saklanırken tespit edilerek gözaltına alındı. Uzun süredir firari durumda olan eski subayın, farklı adreslerde gizlenerek güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, adresine düzenlenen başarılı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.