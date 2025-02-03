Mansur Yavaş gemileri yaktı! Ön seçime karşı çıktı, İmamoğlu’na gönderme yaptı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylarının parti üyelerine sorularak belirleneceğini duyurdu. Özel'in bu sözleri sonrası parti içinde adaylık tartışmaları alevlendi. Özel'in çıkışının partiyi dizayn eden Ekrem İmamoğlu tarafından memnuniyetle karşılandığı, Mansur Yavaş tarafından ise tepki ile karşılandığı belirtiliyordu. Mansur Yavaş, bugün bu konuya dair sessizliğini bozdu. Özel'in kararına, "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. Türkiye'de o zamana kadar şartlar değişir, her şey değişir." diyerek karşı çıkan Yavaş, 'Ön seçimde aday olmayacak mısınız?' şeklindeki soruya ise Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan cinsten bir yanıt verdi.