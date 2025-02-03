Mansur Yavaş gemileri yaktı! Ön seçime karşı çıktı, İmamoğlu’na gönderme yaptı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylarının parti üyelerine sorularak belirleneceğini duyurdu. Özel'in bu sözleri sonrası parti içinde adaylık tartışmaları alevlendi. Özel'in çıkışının partiyi dizayn eden Ekrem İmamoğlu tarafından memnuniyetle karşılandığı, Mansur Yavaş tarafından ise tepki ile karşılandığı belirtiliyordu. Mansur Yavaş, bugün bu konuya dair sessizliğini bozdu. Özel'in kararına, "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. Türkiye'de o zamana kadar şartlar değişir, her şey değişir." diyerek karşı çıkan Yavaş, 'Ön seçimde aday olmayacak mısınız?' şeklindeki soruya ise Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan cinsten bir yanıt verdi.
CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL: ADAYIMIZI ÖN SEÇİMLE BELİRLEYECEĞİZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin erken seçim talep ettiğini ve adaylarının belli olduğunu söyleyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özel, daha sonra ise adaylarının parti üyeleri ile yapılacak bir ön seçimle belirleneceğini söyledi. Özel'in bu çıkışı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşını alevlendirdi.
MANSUR YAVAŞ TEPKİSİNİ KOYDU: ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN
ABB Başkanı Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı adayının parti içinde yapılacak bir ön seçimle belirlenmesine tepkili olduğu belirtiliyordu. Yavaş, bu konu ile ilgili sessizliğini bugün bozdu. Kameralar karşısına geçen Yavaş, "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. Türkiye'de o zamana kadar şartlar değişir, her şey değişir." diyerek Özgür Özel'in önerisine katılmadığını dile getirdi.
İMAMOĞLU'NA GÖNDERME GİBİ YANIT: GÜN OLA HARMAN OLA, BAKALIM O ZAMANA KİM KALACAK!
Yavaş'ın ön seçim önerisini erken bulması üzerine bir muhabir, "Ön seçim olursa aday olmayacağınız anlama gelir mi?" diye sordu. Yavaş'ın yanıtı, İmamoğlu'na gönderme cinsinden oldu.
Yavaş, "Öyle bir şey yok canım? Gün ola harman ola, o zamana kadar kim kalacak. Seçim tarihi bir belli olsun da." dedi.
İMAMOĞLU ÖN SEÇİM İLE ADAYLIĞININ İLAN EDİLMESİNİ İSTİYOR
Ekrem İmamoğlu, son seçimde partiyi dizayn ederek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i genel başkan seçtirmeyi başardı. Parti içinde ağırlığı bulunan İmamoğlu'nun, ön seçim ile bir an önce adaylığının ilan edilmesini istediği kulislerde konuşuluyor. Yavaş'ın ön seçim sonuçlarını kabul etmemesi halinde partiden haklı gerekçelerle uzaklaştırılabileceği de konuşulanlar arasında.