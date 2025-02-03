Oyuncu Melisa Sözen’in terör suçundan ifadesi alındı

Ünlü oyuncu Melisa Sözen'in, 2015 yılında Fransiz yapımı "Le Bureau des Legends" dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü YPG üyesi bir kadının rolünü canlandırmıştı.

GÖZALTI YOK İFADESİ ALINDI

Melisa Sözen'in havalimanında ülkeye giriş yaptığı esnada gözaltına alındığı iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada iddiaları reddederek Sözen'in gözaltına alınmadığını sadece "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğunu belirtti.

"GİYDİĞİM KIYAFETİN ÖRGÜTÜ TEMSİL ETTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Melisa Sözen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgeledigini bilmiyordum. Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" dedi. Melisa Sözen ifadesinin ardından serbest bırakıldı.