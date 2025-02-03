Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışma ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen törende, 2024'te yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görülen 122 kişi, ödüllerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan aldı.

Törenin ilk bölümünde, Baykar'ın sürekli gelişim ve eğitime verdiği önemin bir simgesi olan 20 haftalık Baykar MBA programını başarıyla tamamlayarak ilk 3'e giren isimlere ödülleri takdim edildi. Daha sonra sırasıyla yılın birim liderleri, grup liderleri, takım liderleri ve personelleri ödüllerine kavuştu. 1986'da Baykar'ı ağabeyi Özdemir Bayraktar ile kuran Ömer Bayraktar'ın da aralarında olduğu 10 isme ise Baykar Özel Ödülü takdim edildi.