Pütürge küllerınden doğdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Pütürge ilçesi, bu depremin ardından merkez üssü Pütürge olan 5.4 şiddetinde bir deprem yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden de en çok etkilenen ilçede çok sayıda bina yerle bir oldu. Büyük acıların yaşandığı ilçede devlet tüm imkanlarını seferber etti. Elazığ depreminin ardından çelik konstrüksiyon köy evleri ile depreme dayanıklı konutlar inşa edildi. Yatırımlar Kahramanmaraş depreminin ardından da sürdü. 6 yılda 25 milyar liralık yatırım yapılan ilçe adeta küllerinden doğdu.

25 MİLYARLIK YATIRIM

Coğrafi zorluklara rağmen devletin Pütürge için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Elazığ depreminde büyük yara aldık. Sağ olsun devletimiz bizim için tüm imkânlarını seferber etti. İlk etapta 10 milyar liralık bir yatırımla TOKİ deprem konutları yapıldı. En modern spor salonlarından, yeni karakol binalarına, millet bahçesinden, GES projelerine büyük bir kalkınma sağladık. Son 6 yıllık dönemde bu yıl içinde tamamlanacak olan projelerle birlikte devlet yatırımı güncel rakamlarla 25 milyar lirayı buluyor. Bu bir ilçe için çok büyük bir rakam. Depremin yıktığı Pütürge'yi devletimiz yeniden kurdu. Bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz" dedi.

TOPLAM 4 BİN KONUT

Başkan Sülük, "Kahramanmaraş depremlerin ardından TOKİ, bölgeye uyumlu konutlar yaptı. İlçemizin birçok noktasında tamamlanan konut sayımız 3 bin. Bin konutumuzun yapımı ise sürüyor. Ayrıca, ağır hasarlı binalar için başlattığımız kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde anlaştığımız TOKİ, 3 mahallemizde 214 binanın yerine, mahalle kültürünün en güzel yaşanabileceği estetik binalar inşa etti. Kentsel dönüşüm konutlarımızı gezenler, sanki dizi film platosu gibi olmuş yorumunda bulunuyor. Vatandaşlarımızda güvenli ve konforlu yeni evlerini çok sevdi. Yeni konutlarda oturan vatandaşlarımız evlerinde güvenle yaşıyor" ifadelerini kullandı.



EŞİ VE ÇOCUKLARININ MEZARINA HEDİYELERLE GİDİYOR

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde eşi Aynur (30) ile çocukları Arya Beren (5) ve Egemen'i (3) kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşayan 31 yaşındaki Emre Bozkurt, 2 yıldır hemen her gün ailesinin mezarlarını ziyaret ediyor. Mezarlara onların hayattayken sevdiği şeyleri götürerek anılarını yaşatan Bozkurt, "Eşim kahveyi çok severdi, çocuklarıma da elim boş gitmezdim. Onların yanında olduğumu hissettirmek istiyorum" dedi.



YERİNDE DÖNÜŞÜMLE EVLERİNE KAVUŞTULAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında konutlarını inşa eden 230 afetzede aile yeni evlerine yerleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Diyarbakır'da 935'i bireysel, 21'i bina sakinleri olmak üzere 956 başvuru yapıldı.

230 KONUT TAMAMLANDI

Başvurulardan 5'i bina sakinleri olmak üzerine toplam 794'üne ruhsat ve inşaat izni verildi. Kent merkezinde 190 daireden oluşan 5 binanın yapım çalışmaları sürerken, kırsalda yapımına başlanan 789 konutun 230'u tamamlandı. Proje kapsamında inşa edilen her konut için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlandı. Afetzedeler, konforlu ve depreme karşı dayanıklı inşa edilen yeni evlerinde güvenle yaşamaya başladı. Bismil ilçesinin kırsal Göroluk Mahallesi'nde yapılan evine yerleşen Seyithan Sevim, "Yaklaşık 2 aydır evimizde oturuyoruz. Allah, devletten razı olsun. Bize bu imkanları tanıdı. Artık güvenle evimizde oturuyoruz" dedi.



KIZIM İÇİN YÜRÜMEK İSTİYORUM

Depremde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden ve bacağına kolon düşmesi sonucu felç kalan Özlem Kara (40), kızı İpeknur'un, depremden birkaç gün önce kendisine "Anne kendi ayaklarının üzerinde durmalısın" sözünü unutamadığını ve kızı için yeniden yürümeye çalıştığını söyledi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Özlem Kara ve ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Atatürk Mahallesi'ndeki 4 katlı Lalezar Apartmanı'nda yakalandı. Özlem Kara, eşi Umut (45), çocukları İpeknur (18), Sude Naz (15) ve İzzet Efe (10) depremin ilk saniyelerinde yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Özlem Kara, ekiplerin çalışması sonucunda 48 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Bacaklarının üzerine kolon düşmesi sonucu felç kalan Kara, 6 ay boyunca yatalak şekilde hayatına devam etti. 7 ameliyat geçiren ve fizik tedavi ile yürümeye çalışan Özlem Kara, yaşamını kendisi gibi enkazdan çıkarılan kedisi ve muhabbet kuşu ile sürdürüyor.

'ADIM ATMAYA BAŞLADIM'

Kara, "6 Şubat'ta deprem anında uyandık. Çocuklarımın 'Anne deprem oluyor' çığlıkları hala kulağımda. Bir anda bina yıkıldı. Gözümü açtığımda bacaklarım kolonların altında kalmıştı. 2 yıl süren fizik tedavi sonrasında yavaş yavaş adım atmaya başladım. Kızım İpeknur, depremden birkaç gün önce bana 'Anne kendi ayakların üzerinde durmalısın' demişti. Şimdi yürümek için elimden geleni yapıyorum. Ailemi unutmak mümkün değil, her an aklımdalar. Enkazdan benimle birlikte kurtulan kedim ve muhabbet kuşum var. Onlarla teselli buluyorum" diye konuştu. DHA