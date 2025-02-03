Vatandaş bilgilerini satın alan isimler mercek altında: Verileri yurtdışındaki sunucularda saklamışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukatlara özel olarak geliştirilen ve yüzlerce kullanıcısı bulunan "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı belirlendi. Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre çalıştığı gibi yanıltıcı bilgilerle satılarak geniş kullanıcı ağına ulaşıldığı ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratıyla İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi Bora Sanğu ve geliştiricileri Esra Tekin, Mustafa Yıldız, Emir Öztürk ve Hikmetullah Keçeli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmanın detaylarına ise SABAH ulaştı. Yazılımı piyasa süren Bora Sanğu'nun yanında Mustafa Yıldız, Hikmetullah Keçeli ve Emir Öztürk'ün yazılımcı olarak yanında 40 bin lira maaşla çalıştığı, Esra Tekin'in hesaplarının da yazılımın satışı sonrasında paranın alınması için kullandığı belirlendi.

AVATAR/ADALET isimli illegal sorgu sisteminde bulunan verilerin iki farklı şirkette kayıtlı sunucularda yedeklendiği belirlenirken, şebeke lideri Bora Sanğu ifadesinde, verileri yurtdışı kaynaklı sunucularda yedeklenmesinin sebebi olarak internet hızının Türkiye'ye kıyasla daha hızlı olduğunu öne sürdü. Yazılımın satışı için ilanının olmadığını, numarasını veya adresimi bulan avukatların kendisine ulaşarak yazılımı kullanmak için üye kaydını gerçekleştirdiğini anlatan Bora Sanğu "Ödemeyi yazılım destek olarak alıyordum, fatura isteyenlere ise KDV faturası kesiyordum" dedi.

HUKUK BÜROLARI DA MERCEKTE

ULUSAL Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından yapılan çalışmalarda hukuk bürolarının vatandaşların kişisel verilerine ulaşmak amacıyla söz konusu yazılımı kullanıldığının tespit edilmesiyle hukuk büroları da mercek altına alındı. Hukuk Büroları dışında yazılımı satın alıp vatandaşların telefon numaraları ve adreslerine ulaşan kişilerin de tespiti için soruşturma derinleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu 'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye alındı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesinin hedeflendiği öğrenildi.